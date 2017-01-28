Украинка Костюк выиграла юниорский Australian Open

В Мельбурне завершился финальный матч юниорского турнира среди девушек Открытого чемпионата Австралии, в котором украинка Марта Костюк обыграла Ребеку Масарову из Швейцарии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 5:7, 6:1, 4:6.

Читайте такжеНадаль стал соперником Федерера по финалу Australian OpenПо ходу матча украинка провалила второй сет но отлично смотрелась в первой и решающей третье партии, обыгрывая грозную соперницу в концовках. Так, в первой партии, Костюк выиграла два гейма подряд при счете 5:5, добыв победу в партии. А в третьем решающем сете Костюк вырвала победу также в концовке, взяв два гейма подряд после счета 4:4.

Матч продолжался почти два часа - 1 час 55 минут.

Как сообщал УНИАН, в финале взрослого женского турнира в субботу в Мельбурне сойдутся сестры-американки Винус и Серена Уильямс.