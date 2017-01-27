Надаль стал соперником Федерера по финалу Australian Open

В Мельбурне завершился второй полуфинал мужского турнира Открытого чемпионата Австралии, в котором испанец Рафаэль Надаль обыграл болгарина Григора Димитрова, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч, который продолжался почти пять часов - 4 часа 56 минут, завершился труднейшей победой Надаля в пяти сетах - 6:3, 5:7, 7:6 (5), 6:7 (4), 6:3.

Читайте такжеФедерер стал первым финалистом мужского Australian OpenКак и первый полуфинал Федерер - Вавринка, который состоялся накануне, во встрече Надаля и Димитрова на корте шла абсолютно равная борьба с обоюдными шансами на успех. Уверенная победа куда более опытного и титулованного Надаля в первом сете ничуть не смутила болгарина, который взял реванш во втором сете. Третья и четвертая партии завершались тай-брейками, а в пятой опыт Надаля все же взял верх над амбициями соперника.

В решающем матче, который состоится в воскресенье, Надаль сыграет с Роджером Федерером. Соперники в девятый раз встретятся в финале турнира сери "Большого шлема". Пока преимущество на стороне Надаля - 6:2.

Как сообщал УНИАН, в субботу в решающем матче женского турнира сойдутся сестры-американки Винус и Серена Уильямс.