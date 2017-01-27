Сборная Украины по хоккею с мячом проиграла Канаде и потеряла шансы попасть в элит-дивизион ЧМ

В Тролльхеттане (Швеция) на арене «Слеттбергсхаллен» завершился матч 1/4 финала Турнира В чемпионата мира по хоккею с мячом, в котором сборная Украины уступила команде Канаде, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 2:7.

Соперник, выигравший турнир Подгруппы В Турнира В нынешнего чемпионата мира (4 победы, 1 ничья, 0 поражений) и сегодня выглядел уверенно в матче с украинцами, которые на групповом этапе потерпели поражения во всех трех матчах.

Читайте такжеСборная Украины по хоккею с мячом проиграла третий матч чемпионата мираКанадцы выиграли первый тайм со счетом 3:0, а во второй 30-минутке довели свой перевес до 5:0. Лишь после этого, на 41-й минуте, Андрей Марковиченко забил первый гол украинцев после передачи Юрия Суздалева. Впрочем, через 46 секунд канадцы восстановили преимущество в 5 голов. Затем команды еще раз обменялись голами. В составе украинской команды на 53-й минуте отличился Роман Левченко.

Таким образом, наша команда не сможет продолжить борьбу за попадание в Турнир А ЧМ-2018, восьмерку сильнейших хоккейных команд мира.

В субботу сборная Украины сыграет последний матча на турнире - за 5-6 места против команды Эстонии.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по хоккею с мячом 2017 — 37-е первенство мира, проходит в шведских Сандвикене и Тролльхеттане с 24 января по 5 февраля.