Оргкомитет Олимпиады-2018 в Пхенчхане представил официальные пиктограммы

Организационный комитет XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане представил официальные спортивные значки, сообщает НОК Украины.

Значки всегда является частью внешнего представления Игр, а также важным международным символовом для болельщиков по всему миру.

Разработчики творчески подошли к этому вопросу. Значки были выполнены в корейском стиле на основе алфавита страны-хозяйки Олимпиады «хангыль», который был разработан в 15 веке и используется до настоящего времени.

Читайте такжеСтроительство олимпийских объектов Игр в Пхенчхане-2018 идет по графикуАлфавит состоит из 30 букв: 16 гласных и 14 согласных. 7 из этих букв являются элементами пиктограмм 24 дисциплин, в которых и будут разыграны медали Игр-2018.

Кроме предоставления болельщикам представления о корейской культуре, изогнутые с наклоном линии фигурки создают динамичные изображения, которые наполняют спортсменов олимпийским духом.

Как сообщал УНИАН, двадцать третьи Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года.