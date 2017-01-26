Эльянов входит в пятерку лучших на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее

В голландском Вейк-ан-Зее продолжается шахматный спертурнир, где по итогам 10-ти туров украинец Павел Эльянов замыкает пятерку сильнейших, сообщает официальный сайт соревнований.

На счету украинца 6 баллов,

Наш шахматист добыл 3 победы, при 6 ничьих и 1 поражении.

Украинец находится в группе из пяти гроссмейстеров, у которых по 6 баллов. Он опережает по личному рейтингу китайца Веи, но уступает Ароняну (Армения), Карлсену (Норвегия) и Карякину (Россия).

Читайте такжеЭльянов лидирует и опережает чемпиона мира Карлсена на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее Лидером турнира является американец Уэсли Со, на счету которого 7 баллов.

Сегодня, 26 января, на турнире выходной день.

Партии заключительных трех туров соревнования состоятся 27-29 января.

Вейк-ан-Зее — один из старейших и сильнейших шахматных турниров в мире. Проводится ежегодно с 1937 года (с перерывом в 1945 г.). До 1967 г. игрался в городе Бевервейк (Нидерланды), с 1968 г. переехал в соседний город Вейк-ан-Зе.