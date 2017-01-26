Сборная Украины по хоккею с мячом проиграла второй матч чемпионата мира

В Тролльхеттане (Швеция) на арене «Слеттбергсхаллен» состоялись матчи 2-го тура чемпионата мира по хоккею с мячом, в одном из которых сборная Украины уступила команде Венгрии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 3:11.

Соперник имел преимущество на протяжении всего матча, уверенно выиграл первый тайм (7:1), а во втором забил еще четыре гола в ворота украинцев, пропустив в свои два.

В параллельном матче сборная Монголии обыграла команду Японии со счетом 10:2.

Сегодня состоится матч за 3-4 места в Погруппе А Турнира В где сборная Украины сразится с командой Японии (по 0 чков после первых двух матчей).

Несмотря на результат игры сборная Украины в любом случае выйдет в плей-офф соревнований - четвертьфинал. В эту стадию соревнований выходят все четыре команды из Подгруппы А и четыре сильнейшие из шести команд Подгруппы В.

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2017 — 37-е первенство мира, проходит в шведских Сандвикене и Тролльхеттане с 24 января по 5 февраля.