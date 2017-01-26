Сестры Уильям разыграют титул чемпиона Australian Open, Свитолина вышла в полуфинал микста

В Мельбурне состоялись полуфинальные матчи Открытого чемпионата Австралии по теннису среди женщин, где победы одержали сестры Винус и Серена Уильямс, сообщает официальный сайт соревнований.

Венус Уильямс встречалась с другой американкой Коко Ваденвеге и добыла победу в упорной борьбе, проиграв первый сет, но сумев перехватить инициативу в середине матча - 6:7, 6:2, 6:3.

Затем на Центральный корт "Род Лэйвер Арена" теннисного стадиона в Мельбурне вышла Серена, которая легко обыграла представительницу Хорватии Мирьяну Лучич-Барони - 6:2, 6:1.

Читайте такжеСвитолина вышла в четвертьфинал Australian Open в смешанном парном разряде Также сегодня должен был состояться матч с участием Элины Свитолиной, которая в миксте с Крисом Гуччионе (Австралия) должна была бороться за вызод в полуфинал против сильнейшей пары пот рейтингу Бетанни Маттек Сандей - Майк Брайан (США), но соперники отказались от игры.

В полуфинале украино-автралийский дуэт ждет противостояние с американо-колумбийской парой Эбигайл Спирс / Хуан Себастьян Кабаль.

Как сообщал УНИАН, Australian Open-2017 проходит в Мельбурне с 16 по 29 января.