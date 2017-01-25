Усейн Болт лишился олимпийской награды из-за партнера по эстафетной команде

Знаменитый ямайский спринтер Усейн Болт лишился одной из своих девяти золотых олимпийских медалей в среду, после того как Международный олимпийский комитет лишил Ямайку победы в эстафете 4x100 метров на Играх-2008 в Пекине.

МОК лишил награды команду Ямайки вследствие того, что Неста Картер был пойман на допинге.

Читайте такжеРио-2016. Болт стал девятикратным олимпийским чемпионом в эстафете, команда США - дисквалифицированаРешение, последовавшее за повторным тестированием образцов после Олимпиады в Пекине, означает, что Болт, равно как и другие товарищи по команде Картера, теряют одну из трех золотых медалей Олимпиады-2008.

Картер принимал запрещенное вещество Метилгексанамин, которое было обнаружено в его организме.

Потеря эстафетного золота лишает Болта одной из его «троек» - он выиграл золото на дистанции 100 м, 200 и 4х100 м в Пекине, а затем повторил свое достижение в Лондоне в 2012 году и в Рио в прошлом году.