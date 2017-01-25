Меркушина стала бронзовым призером чемпионата Европы по биатлону

Сегодня в польском городе Душники-Здруй стартовало европейское первенство по биатлону, где в первый день спортсмены разыграли медали в индивидуальных гонках и в соревнованиях среди женщин в тройку сильнейших вошла Анастасия Меркушина, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка с результатом +1:05.0 завоевала бронзовую медаль.

Победительницей соревнований стала Ирина Старых из России, которая преодолела дистанцию за 44 минуты 24,7 секунды. Второе место на счету другой россиянки Светланы Слепцовой - 1 минута, 03,8 секунды отставания

Послезавтра биатлонисты будут бороться за награды в спринте у мужчин и женщин.

Чемпионат Европы продлится до 29 января.