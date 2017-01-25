Меркушина стала бронзовым призером чемпионата Европы по биатлону
17:06, 25 января 2017Другое
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Украинка заняла третье место в индивидуальной гонке.
Меркушина завоевала награду чемпионата Европы / noc-ukr.org
Сегодня в польском городе Душники-Здруй стартовало европейское первенство по биатлону, где в первый день спортсмены разыграли медали в индивидуальных гонках и в соревнованиях среди женщин в тройку сильнейших вошла Анастасия Меркушина, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинка с результатом +1:05.0 завоевала бронзовую медаль.
Победительницей соревнований стала Ирина Старых из России, которая преодолела дистанцию за 44 минуты 24,7 секунды. Второе место на счету другой россиянки Светланы Слепцовой - 1 минута, 03,8 секунды отставания
Послезавтра биатлонисты будут бороться за награды в спринте у мужчин и женщин.
Чемпионат Европы продлится до 29 января.
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