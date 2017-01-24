Сборная Украины по хоккею с мячом проиграла первый матч чемпионата мира
23:57, 24 января 2017Другое
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Наша команда уступила сборной Монголии
Сборная Украины проиграла первый матч / Reuters
В Сандвикене (Швеция) стартовал чемпионат мира по хоккею с мячом, где сборная Украины в первом матче уступила команде Монголии, сообщает официальный сайт турнира.
Матч завершился со счетом 6:9.
В результативной игре украинцы еще первом тайме забросили 3 гола, но в ответ пропустили семя мячей (3:7). После перерыва минимальное преимущество было на стороне нашей команды, но сборная Монголии сумела удержать перевес в общем счете.
В другом матче подгруппы А сборная Венгрии одолела команду Японии с крупным счетом 7:0.
37-е первенство мира по хоккею с мячом проходит в шведскомСандвикене с 24 января по 5 февраля 2017 года.
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