Сборная Украины по хоккею с мячом проиграла первый матч чемпионата мира

В Сандвикене (Швеция) стартовал чемпионат мира по хоккею с мячом, где сборная Украины в первом матче уступила команде Монголии, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 6:9.

В результативной игре украинцы еще первом тайме забросили 3 гола, но в ответ пропустили семя мячей (3:7). После перерыва минимальное преимущество было на стороне нашей команды, но сборная Монголии сумела удержать перевес в общем счете.

В другом матче подгруппы А сборная Венгрии одолела команду Японии с крупным счетом 7:0.

37-е первенство мира по хоккею с мячом проходит в шведскомСандвикене с 24 января по 5 февраля 2017 года.