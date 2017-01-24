Федерер и Вавринка стали первыми полуфиналистами Australian Open

В Мельбурне завершились первые матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, где в мужском одиночном разряде полуфиналистами стали Станислас Вавринка и Роджер Федерер из Швейцарии, сообщает официальный сайт турнира.

Вавринка проводил свой матч против Жо-Вилфрида Тсонга из Франции и имел проблемы только в первой партии, которую выиграл на тай-брейке. Затем последовала перепалка между спортсменами, когда они обменялись недоброжелательными взглядами. После этого преимущество Вавринки стало весьма большим - 7:6 (2), 6:4, 6:3.

Читайте такжеСвитолина вышла в четвертьфинал Australian Open в смешанном парном разряде В свою очередь, Федерер встречался с Мишей Зверевым из Германии и испытал определенные проблемы только во второй партии. В то время, как первую и третью выиграл с огромным преимуществом - 6:1, 7:5, 6:2.

В женском одиночном разряде американка Венус Уильямс обыграла Анастасию Павлюченкову из России - 6:4, 7:6 (3), а ее соотечественница Коко Вандевеге была сильнее Гарбинье Мугурусы из Испании - 6:4, 6:0.

Как сообщал УНИАН, Australian Open-2017 проходит в Мельбурне с 16 по 29 января.