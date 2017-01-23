Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open в смешанном парном разряде

В Мельбурне завершился очередной день Открытого чемпионата Австралии по теннису, где в 1/8 финала смешанного парного разряда украинка Элина Свитолина и Крис Гуччионе из Австралии без борьбы вышли в четвертьфинал, сообщает официальный сайт соревнований.

Соперники украино-австралийского дуэта Катерина Синякова из Чехии и бразилец Бруна Соарес отказались выходить на корт из-за травмы бразильца.

Читайте такжеСвитолина проиграла и последней из украинок выбыла из Australian OpenРанее, в матче первого круга, Свитолина и Гуччионе обыграли Анну-Лену Гренфельд (Германия) и Роберта Фарраха из Колумбии в упорнейшей борьбе - 6:3, 6:7 (5), 10:7.

Как сообщал УНИАН, Australian Open-2017 проходит в Мельбурне с 16 по 29 января.