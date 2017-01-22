Немецкий телеканал ARD показал новый фильм о допинге в российском спорте

Значительная часть фильма посвящена дисквалифицированным российским тренерам, которые, несмотря на отстранение от спортивной деятельности, продолжают работать с легкоатлетами на профессиональном уровне. Эти факты в фильме подтверждаются съемками скрытой камерой, пишет РБК.

«Если все будут молчать, как это обычно бывает в России, то ничего не изменится», — сказал российский легкоатлет Андрей Дмитриев в интервью ARD, в котором признал, что его поступок вряд ли будет принят коллегами с пониманием.

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В фильме представлены кадры, на которых видно, что Владимир Казарин, отстраненный от спортивной деятельности еще после первого фильма ARD, продолжает работать с российскими спортсменами. В том числе в фильме показан момент, когда Казарин работает с бегуном на 400 метров Артемом Денмухаметовым. Дмитриев снял этот момент тренировки на мобильный телефон.

«Он не оставил своей деятельности. Он продолжает тренировать, — рассказал Дмитриев. — Все делают вид, что ситуация изменилась, но на самом деле этого не произошло». По словам Дмитриева, он видел Казарина и во время сборов в Кыргызстане в ноябре 2016 года.

В первом фильме ARD о допинге в российской легкой атлетике речь также шла о Казарине, который, по мнению авторов, снабжал допингом спортсменов, с которым он работал. Тот фильм был построен на показаниях Юлии Степановой, ставшей впоследствии вместе с мужем информатором WADA. Казарин в том числе работал и с Марией Савиновой, олимпийской чемпионкой в беге на 800 метров, которая была лишена золотой олимпийской медали из-за допинга. В апреле 2016 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) объявила о дисквалификации Казарина, однако, по словам Дмитриева, он продолжил работу.

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Дмитриев настаивает на том, что Казарин — не единственный российский тренер, который, будучи дисквалифицированным, продолжает готовить спортсменов. Бегун назвал имена еще нескольких тренеров, которые находятся в том же положении, однако их имена были заглушены в эфире. «Я знаю, что тренеры, которые используют допинг, по-прежнему в деле. И спортсмены, которые точно применяют допинг, по-прежнему тренируются», — сказал Дмитриев.

Авторы фильма обратились за комментариями к Казарину и представителям ВФЛА, однако ответа не получили.