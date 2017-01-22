Украинские биатлонисты не смогли побороться за медали масс-старта на этапе КМ

В Антхольце (Италия) завершилась гонка масс-старт этапа Кубка мира по биатлону среди мужчин, в которой три украинских биатлониста не смогли побороться за награды, сообщает официальный сайт соревнований.

В 30-ке сильнейших биатлонистов мира были представлены сегодня Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный и Владимир Семаков.

Читайте такжеМужская сборная Украины по биатлону вновь осталась в шаге от пьедестала эстафеты этапа КМЛучший результат по итогам гонки продемонстрировал Семенов, который с двумя помахами на огневых рубежах финишировал 18-м - 1 минута 57,3 секунды отставания от победителя. А вот ярче всего себя проявил Дмитрий Пидручный, который после второго огневого рубежа лидировал в гонке, но на 3-м рубеже трижды промахнулся и выпал из когорты лидеров. Итоговый результат - 22-е место и 2 минуты 37,4 секунды отставания. На 25-м месте финишировал Владимир Семаков - 3 промаха, 2 минуты 52,2 сек. отставания.

Победителем гонки стал норвежец Йоханес Бё - 0 промахов, 37 минут, 04,3 секунды. На 3,7 секундды от него отстал француз Квентин Филлон Майе (1 промах), на 21,7 секунды - россиянин Антон Шипулин (1).

Этап Кубка мира по биатлону в Антхольце завершится в воскресенье вечером женской эстафетной гонкой.