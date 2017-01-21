Мужская сборная Украины по биатлону вновь осталась в шаге от пьедестала эстафеты этапа КМ

В Антхольце (Италия) завершилась мужская эстафетна гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону, где сборная Украины заняла -е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Команда выступала в составе Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Симаков Дмитрий Пидручный.

Читайте такжеДжима не смогла побороться за медали в масс-старте этапа КМ по биатлонуНаша команда использовала пять дополнительных патронов на огневых рубежах, но избежали штрафных кругов. Украинцы отстали от победителей на 46,7 секунды.

Квартет победителей из Германии преодолел дистанцию за 1 час 13 минут 57,2 секунды (0+7), опередив команду Норвегии на микроскопические 0,1 секунды (0+9), 3-е место у сборной России (0+9) - 33,6 секунды отставания.

Этап КМ в Антхольце завершится в воскресенье, 22 января, женской эстафетой и мужским масс-стартом.