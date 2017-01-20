Российский бегун рассказал для нового фильма ARD о тренерах, которые замешаны в допинг-скандале

Главным героем нового фильма немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте стал бегун, победитель командного чемпионата России Андрей Дмитриев, рассказавший о тренерах, замешанных в допинг-скандалах, сообщает skirun.ru.

«Я назвал на камеру некоторые известные всем имена тренеров. Их спортсмены продолжают быть или претендовать на место в сборной. Некоторые подают индивидуальные заявки на международные старты. Антидопинг культура в стране пока что на очень плачевном уровне», — отметил Дмитриев.

«Я сделал это не для денег. Мне возместили только затраты на билеты до Алма-Аты и обратно. Уезжать я никуда не намерен сейчас. На политубежище на Западе подавать не собираюсь», — добавил спортсмен.

Читайте такжеБолее тысячи российских спортсменов уличили в махинациях с допингом, их покрывали спецслужбы – WADAРанее Дмитрив опубликовал статью в своем блоге, в которой, в частности, говорится: "С момента исключения ВФЛА год назад ничего не изменилось. Специалисты, которые, согласно рекомендациям независимой комиссии, не должны тренировать, до сих пор работают. Спортсмены, которые не должны тренироваться, продолжают работать. Иногда они отправляются на какие-то отдельные площадки, где их никто не видит, но иногда и нет! Порой они тренируются совершенно открыто на площадках сборной, таких как в Кисловодске или других местах. Никаких других изменений не произошло – ни в сборной, ни в ВФЛА. Они делают вид, что многое изменилось, но это все лишь видимость. Они поставили Борзаковского новым главным тренером национальной команды, но он ничего не делает, не принимает никаких решений. За ним стоят люди, имеющие больший вес, которые относятся к старой команде. Именно они принимают решения и говорят Борзаковскому, что он должен делать. Некоторые спортсмены, у которых раньше был "зеленый свет", не участвовали в соревнованиях весь 2016 год, поскольку находились под пристальным вниманием ВАДА. В то же время "чистые" атлеты, которые участвовали в соревнованиях и финишировали в тройке, не попали в сборную, потому что места в ней зарезервированы под тех, у кого раньше был "зеленый свет". Даже несмотря на то, что они не соревновались целый год", - написал Дмитриев в своем блоге.

21 января 2017 на немецком телеканале ARD выйдет новый фильм Хайо Зеппельта о проблеме допинга в российском спорте.

По итогам первого фильма и расследования WADA сборную России по легкой атлетике исключили из международных соревнований в полном составе. Членство ВФЛА в IAAF до сих пор не восстановлено, представители России не могут выступать на международных соревнованиях.