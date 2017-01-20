"Россия прямо и беспринципно ведет борьбу с Украиной в спорте в нескольких направлениях" - заместитель министра Гоцул

Заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул рассказал о своем видении конфликта с экс-чемпионом мира по шашкам Юрием Аникеевым, отметив, что Россия ведет гибридную войну против украинского спорта на различных направлениях, сообщает Радио Свобода.

"Такая гибридная война существует во многих направлениях, в том числе Россия беспринципно ведет ее в сфере спорта. Спорт является такой особенной частью, которую человечество оберегает от любого политического влияния, пытаясь сохранить чистоту спорта. И, нарушая все принципы олимпийской хартии, нарушая принципы международного сообщества, Россия прямо и беспринципно ведет борьбу с Украиной в спорте в нескольких направлениях. Переманивая спортсменов. Эта работа ведется не только для того, чтобы усилить российскую сборную, а скорее для того, чтобы пытаться ослабить украинскую и дискредитировать украинское государство. В судействе. Мы видели Олимпийские игры. Мы видели, сколько было несправедливости в художественной гимнастике, где только наше вмешательство и вмешательство лично Бубки (президент НОК Украины Сергей Бубка - прим. редакции) помогло отстоять бронзовую награду для нашей гимнастки, хотя она была достойна и большего.А вспомните, как осудили Жана Беленюка тоже судьи, которые формально представляли Грузию, а в реальности представляли Россию. Это и попытки противодействовать Украине во многих международных федерациях, где Россия на протяжении длительного времени пыталась захватить лидирующие позиции. Это происходит в художественной гимнастике. Мы видим, что это сейчас происходит в шашках, в шахматах, в фехтовании и во многих других видах спорта"., - отметил Гоцул

Читайте такжеМинмолодьспорта Украины сделает все для защиты прав шашиста Аникеева, министр - ходатайствовать о высокой государственной награде для спортсмена "То есть это реальная война, которая нарушает и принципы спорта, и принципы международного сообщества", - добавил заместитель министра.

Говоря о конкретной помощи экс-чемпиону мира по шашкам Аникееву заместитель министра отметил: "Мы плотно сотрудничаем с Федерацией по шашкам, координируя наши усилия, где каждый выполняет свою функцию. Федерация управляет видом спорта, а министерство поддерживает их. И поэтому министр лично обратился к украинскому бизнесу с просьбой поддержать. Федерация сейчас готовит иск. Этот иск должен быть поддержан серьезной юридической фирмой. И сейчас уже после обращения министра ведется работа с фирмами, которые занимают такую патриотическую позицию и могут откликнуться и помочь".

"Надо отстаивать свою позицию и доказывать ее в каждом конкретном случае. И в отношении агрессии России в Украине – это тоже. Сейчас еще не все страны так активно готовы соглашаться и относительно вмешательства в спорт. Но работает наша дипломатическая машина, работает в своем направлении каждое Министерство и министерство молодежи и спорта в своей части через международное сообщество пытается доказать правоту нашего государства. Мы говорим о том, что буквально вчера наш национальный антидопинговый центр принял заявление, которым присоединился к требования ведущих антидопинговых центров стран отстранить Россию от этих соревнований. Такие призывы, такая кулуарная работа, которую мы ведем со специалистами по видам спорта из других стран. Такая наша жесткая позиция по отстаиванию наших интересов может заставить, в том числе и руководство международного спортивного движения, МОК быть более жесткими, более нетерпимыми к таким вопиющим случаям нарушения...", - подытожил заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря 2016 года Правление Международной федерации шашек (IDF) приняло решение дисквалифицировать украинского чемпиона мира Юрия Аникеева на 3 года.

В заявлении IDF отмечается: "Рассмотрены многократные случаи нарушения этического кодекса IDF (пункты 2.2.4 и 2.2.8) международным гроссмейстером Юрием Аникеевым (Украина) после его отстранения от чемпионата Европы по шашкам-64 2016 года. Согласно этическому кодексу IDF (пункт 3.7.) правление IDF приняло решение отстранить Юрия Аникеева (Украина) на три года до 15 декабря 2019 года от участия во всех соревнованиях, проводимых IDF".

Ни на одно официальное обращение ФШУ и Юрия Аникеева к руководителю Международной федерации шашек Владимиру Лангину (Россия) привести конкретные факты ,которые стали основой дисквалификации ,так и не было получено официального ответа.