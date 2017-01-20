Свитолина проиграла и последней из украинок выбыла из Australian Open

В Мельбурне проходят матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, в одном из которых Элина Свитолина уступила Анастасии Павлюченковой из России и последней из представителей Украины выбыла из борьбы в турнире, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 5:7, 6:4, 3:6.

Игра продолжалась 2 часа 31 минуту.

Матч двух сеянных теннисисток (11-я и 24-й ракетки турнира) проходил в упорнейшей борьбе и находящаяся выше в рейтинге Свитолина не имела преимущества. В первой партии все решилось при счете 5:5, когда россиянка выиграла два гейма подряд и обеспечила себе решающее преимущество. Во второй партии, при счете 3:3, уже Свитолина выиграла два гейма подряд, обеспечив себе преимущество со счетом 5:3, которое она созранила до конца сета (6:4).

Читайте такжеДолгополов выбыл из борьбы во втором круге Australian OpenВ решающей третьей партии соперницы сражались на равных до счета 2:2, после чего Павлюченкова выиграла три гейма подряд - 2:5. Затем соперницы обменялись геймами и матч был завершен - 3:6.

Таким образом, Свитолина оказалась последней из представителей Укрраины, кто выбыл из борьбы в одиночном турнире. Во втором круге соревнования покинул Александр Долгополов, а в первом - Илья Марченко, Леся Цуренко, Екатерина Козлова и Екатерина Бондаренко.

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Австралии - первый турнир года из серии "Большого шлема". В 2017-м соревнования в Мельбурне проходят с 16 по 29 января.