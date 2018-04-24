Украинский велоспорт: с новыми треками и перспективами

На минувшей Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро украинские велосипедисты-трековики не сумели порадовать своих болельщиков медалями самого престижного старта четырехлетия. Но, уже спустя несколько месяцев, в октябре-ноябре серия успехов луганчанки Любови Басовой на чемпионате Европы и этапах Кубка мира вернула интерес к треку на высокий уровень. А в эти дни сильнейшая велосипедист-трековик Украины находится дома, что происходит очень редко. Условий для проживания и тренировок в нашей стране практически нет и наведываться домой приходится от случая к случаю. Вот и получается, что добивается успеха наша спортсменка не благодаря, а вопреки…

Еще год назад в Украине был один трек, пригодный для использования в соревновательном и тренировочном процессе спортсменов высокого международного уровня. Трек во Львове был загружен по полной программе, как всеукраинскими соревнованиями, которые проводились только здесь (больше их проводить было попросту негде), так и тренировками с участием ведущих спортсменов страны.

Впрочем, лидеры сборной Украины находят выход и из этой ситуации. Уезжая тренироваться за границу, как, например, Любовь Басова. Чемпионка Европы-2016, обладательница трех медалей этапов Кубка мира по велотреку в Апелдорне (Нидерланды) и Глазго (Шотландия) в ноябре, последние месяцы живет и тренируется в Турции. И, во многом, благодаря тренировкам на чужбине, она вернулась в элиту мирового спорта после декретного отпуска и сумела стать двукратной чемпионкой Европы. Более того, Басова принесла Украине первую золотую медаль на чемпионате Европы по велотреку с 2011 года. Причем последнюю награду наивысшей пробы на континентальном первенстве завоевала.. она же. Тогда выступая под фамилией Шулика, она смогла победить в спринте. На сей раз, в октябре 2016-го, во французском городе Сен-Кентен-Ан-Ивелин Любовь победила в своей коронной дисциплине – кейрине. Именно в ней она добилась наивысшего достижений и на Играх в Рио, где заняла 5-е место.

По словам тренера спортсменки Сергея Базина, для успеха в Рио ей не хватило совсем чуть-чуть, а именно, элементарной «спортивной наглости». «Люба по жизни человек очень добрый. Никогда никому не перейдет дорогу. В Рио же борьбы была очень жесткая, упорная, здесь не до сантиментов. Ей достаточно было выставить локоток австралийке Анне Мирс и все – медаль была в кармане. Но, нет, она не смогла так поступить с соперницей. Тем более, учитывая все то, что Мирс сделала для нас перед Играми».

Фактически, австралийка… подарила возможность украинке выступить на Играх. За несколько месяцев до Олимпиады перед Басовой и ее командой встал вопрос о приобретении нового велосипеда. А одна рама стоит 10-12 тысяч евро. Именно тогда у Басовой и родилась в голове идея написать письмо Мирс с просьбой посодействовать в покупке рамы австралийских производителей, которые являются одними из наиболее высококачественных в мире. Благородная соперница, которая к тому же имеет спонсорские контракты с производителями рам в Австралии, смогла обеспечить скидку для нашей спортсменки на 33 процента. Украинка, в итоге, заплатила 100 тысяч гривен, вместо предполагаемых 300 тысяч.

Сама Любовь Басова, комментируя эту ситуацию, отмечает: «Я реально могла остаться без Олимпиады. Фактически у меня не было моего спортивного снаряда. Благодаря переписке с Мирс я сумела снизить цену сразу втрое. Дальше к Делу подключился Национальный олимпийский комитет Украины. Спасибо огромнейшее НОК и лично его президенту Сергею Назаровичу Бубке, который оперативно перечислил деньги на мою карточку. Этим решением было спасено мое участие в Играх».

Говоря о выступлении в Рио стоит отметить два равноценных фактора – огромное психологическое напряжение и отсутствие достаточного количества международных стартов перед Олимпиадой. Все-таки, у Басовой был большой перерыв в карьере, что не могло не сказаться на ее выступлении в одной компании с лидерами мирового велоспорта на главном старте четырехлетия.

При этом, как показали последующие старты, до медали спортсменке не хватило совсем чуть-чуть времени и подготовки. Уже в октябре на чемпионате Европы, Басова сумела завоевать золото, а в ноябре, на этапах Кубка мира – два серебра (в Глазго – кейрин и индивидуальный спринт) и золота (в Апелдорне, в кейрине). Спустя каких-то два-три месяца…

Говоря о своих мотивах к возвращению в большой спорт, спортсменка неустанно повторяет: «Желание, огромное желание. Плюс поддержка мужа, семьи, тренера, всех, кто тебя окружает. Хотелось ребенку привезти медаль. Показать, что мама самая лучшая на свете. Но, прежде всего, желание работать - тренироваться, выступать и побеждать. Без желания – никуда».

На днях спортсменка приехала в Украину, чтобы увидеться с родными и близкими и… вновь уехать в Турцию, где Басова живет и тренируется в последнее время. Туда, где для нее созданы все условия. В Украине же, спортсменка, родившаяся в Луганске, сейчас вынуждена жить в гостинице в Брюховичах, во Львовской области. «Там условия, конечно же, несравнимые с домашними. С маленьким ребенком мы постоянно вынуждены переезжать из номера в номер, с места на место. В номере нет кухни, нет ряда других элементарных бытовых удобств, которые ты можешь позволить себе дома. Пока приходится мирится с ситуацией. Спасибо, что приютили», - отмечает спортсменка. А на вопрос о том, не предлагали ли ей выступать за Турцию, категорически взмахивает руками: «Нет! Не предлагали. Вы что, я и сама никогда не откажусь от сборной Украины. Буду выступать только за нашу страну».

В ближайших планах спортсменки февральский этап Кубка мира в Лос-Анджелесе (США) и чемпионат мира, который пройдет в апреле в Гонконге. На обоих турнирах задачи максимальные – победы или, как минимум, призовые места и медали. Затем спортсменку ждет отдых. И физический, и, что куда более важно, психологический.

Тренер Базин отмечает: «Мы могли бы бороться за победу в общем зачете Кубке мира. Легко могли бы… Но, иногда отдых гораздо важнее с точки зрения будущих перспектив. Поэтому мы пропустили этап Кубка мира в Колумбии. Важнее было восстановиться и в полной готовности подойти к соревнованиям в Лос-Анджелесе. Этот старт будет последним перед чемпионатом мира, и очень важным, с точки зрения подготовки к самому ЧМ. Олимпийский год получился сверх насыщенным. Эмоциональных поводов, как позитивных, так и негативных, было достаточно много. Например, за 5-е место в Рио отечественные спортивные функционеры нам выставили оценку «неудовлетворительно». Я был одновременно в ярости и недоумении от такого решения. Как это 5-е место в нашей конкретной ситуации можно назвать неудовлетворительным результатом?.. А ведь это не только дело престижа, а еще и распределения и без того скудных средств, которые нам выделяет Министерство молодежи и спорта».

Отсутствие треков, о котором говорилось в начале, порождает главную проблему отечественного велоспорт-трека – отсутствие мастеров, готовых побороться за медали чемпионатов Европы, мира, этапов Кубков мира… Любовь Басова (Шулика) уже на протяжении многих лет является фактически единственным нашим претендентом на медали. Ни в Лондоне-2012, ни в Рио-2016 доехать до медали у нашего лидера не получилось. Более того, в Рио-2016 Басова представляла Украину в треке в единственном числе. Больше никто даже не смог завоевать лицензий… И еще один красноречивый факт, о котором уже упоминалось – два золота чемпионатов Европы, между которыми разница в долгих пять лет, единственные победы нашего велоспорт-трека за все эти годы.

Может ли ситуация измениться к лучшему? Уже может. Кроме львовского трека недавно в Украине появился еще один, который отреставрирован и полностью соответствует международным стандартам – трек «Динамо» в Харькове. Его ввели в эксплуатацию в октябре прошлого года. На велотрек было потрачено около 8 млн. грн., там полностью заменили бетонное полотно, провели капитальный ремонт здания. Наконец, подходит к логическому концу многострадальная история с киевским велотреком. Расположенный в самом центре города, на улице Хмельницкого, он в свое время попал в тиски элитной застройки и сам должен был быть снесен. Каким-то чудом этот лакомый кусочек земли удалось отстоять, а со временем был поднят вопрос и о реконструкции заметно обветшалого строения. Реконструкция началась в 2016-м году и на данный момент работы на Киевском велотреке выполнены уже на 98 процентов. Остались кое-какие мелочи, детали. Предположительно, в мае состоится торжественное открытие этого спортивного объекта.

Три трека, два из которых модернизированы и соответствуют международным стандартам, серьезное подспорье для национальной сборной. У наших лидеров будет выбор где тренироваться, а главное, не придется серьезно тратится на сборы, как это могло быть раньше. Треки будут равномерно расположены и в западной части страны, и в центре, и на востоке Украины.

Говоря о своих планах и перспективах Любовь Басова несколько раз подчеркнула – хочу выступить на Олимпиаде-2020 в Токио. Новый олимпийский цикл уже стартовал и для украинки Басовой он стартовал более чем успешно – с победы в любимом кейрине на чемпионате Европы. Теперь стоит ждать кого-то у нее за спиной. Второго-третьего номера национальной команды, которые будет если и не явными претендентами на медали, то уж, как минимум, твердыми участниками крупных соревнований. Ведь в Рио было очень грустно наблюдать за столь зрелищным и динамичным видом спорта как велоспорт-трек в отсутствие украинцев.

Тренер Базин, говоря об олимпийском цикле, отмечает: «Многие жалуются, что очень трудно завоевать путевку на Игры. Люба завоевала за полгода до начала соревнований! С первой же попытки. Просто приехала на чемпионат мира и взяла путевку. Что же тут сложного…»

На Олимпиаду в Пекине-2008 Украина завоевала в велотреке восемь лицензий, через четыре года в Лондоне-2012 наша страна была представлена в четырех дисциплинах, в Рио – один участник.

Через 1282 дня начнется Олимпиада в Токио…

Кирилл Стадниченко