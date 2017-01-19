Украинки не попали в Топ-10 индивидуальной гонки на этапе КМ по биатлону

В итальянском Антхольце завершилась индивидуальная гонка этапа Кубка мира по биатлону, в которой ни одной из украинок не удалось попасть в десятку сильнейших, сообщает официальный сайт соревнований.

Лучшей из наших в этой гонке стала Елена Пидгрушная, которая финишировала на 17-м месте. В 20-ку сильнейших также вошла еще одна олимпийскай чемпионка Сочи-2014 в эстафете Юлия Джима. А вот Валя Семеренко заняла лишь 76-е место.

Индивидуальная гонка. Женщины

1. Лаура Далмайер Германия (1+1+0+0) 44:48.7

2. Анаис Шевалье Франция (0+1+0+0) +3.8

3. Алексия Рунггальдье Италия (0+1+0+0) +46.0

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17. Елена Пидгрушная (2+0+1+0) +3:04.5

20. Юлия Джима (1+2+1+1) +3:29.5

34. Юлия Журавок (1+0+1+2) +5:16.7

58. Анастасия Меркушина (2+3+2+1) +6:49.2

76. Валя Семеренко (2+2+3+1) +8:27.4

91. Яна Бондарь (2+4+2+2) +10:53.4