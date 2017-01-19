Джокович уступил 117-й ракетке мира и сложил полномочия чемпиона Australian Open

В Мельбурне проходят матчи второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, в центральном из которых сегодня 2-й номер мирового рейтинга и действующий чемпион турнира проиграл Денису Истомину из Узбекистана, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч длился почти пять часов (4 ч. 48 мин.) и завершился в пяти партиях - 7:6, 5:7, 2:6, 7:6, 6:4.

Читайте такжеДолгополов выбыл из борьбы во втором круге Australian OpenОдним из решающих факторов в этом матче стали тай-брейки в первой и четвертой партиях. Если во втором и третьем сетах Джокович уверенно реализовывал свое превосходство, то в партиях, где шла равная борьба, неизменно уступал на тай-брейке. В стартовом сете он проиграл решающий гейм со счетом 8:10, а в четевртой партии - 5:7.

В пятом заключительном сете Джокович, видимо, надломился психологически, был не готов к столь затяжной борьбе и при счете 2:2 проиграл гейм на своей подаче, позволив сопернику получить преимущество. В итоге, серб уступил со счетом 4:6, завершив борьбу на турнире уже на столь ранней стадии.

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Австралии - первый турнир года из серии "Большого шлема". В 2017-м соревнования в Мельбурне проходя с 16 по 29 января.