Шесть украинских биатлонисток выйдут на старт индивидуальной гонки этапа КМ в Антхольце

12:34, 19 января 2017
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Сегодня состоится одна из самых длинных гонок сезона.

Елена Пидгрушная / biathlon.com.ua

Сегодня в итальянском Антхольце состоится индивидуальная гонка в рамах этапа Кубка мира по биатлону, в которой примут участие шесть представительниц Украины, сообщает Федерация биатлона Украины

Состав сборной Украины (со стартовыми номерами) выглядит следующим образом:

17.   Елена Пидгрушная

21.   Юлия Журавок

36.   Юлия Джима

43.   Анастасия Меркушина

77.   Валя Семеренко

87.   Яна Бондарь

Изначально планировалось, что Елена Пидгрушная пропустит эту гонку и будет готовиться к чемпионату мира. Но в последний момент заболела Ирина Варвинец, поэтому Елена выйдет на старт.

В других сборных также произошли изменения. В гонке не выступят Мириам Гесснер (плохие результаты), Франциска Пройсс (болезнь), Тирил Экхоф (подготовка к ЧМ).

По результатам этой гонки 5 спортсменов не из ТОП25 общего зачета отберутся в масс-старт.

Всего на этапе в Антхольце состоятся шесть гонок - женская и мужская индивидуалки, масс-старты и эстафеты.

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