Шесть украинских биатлонисток выйдут на старт индивидуальной гонки этапа КМ в Антхольце
Сегодня состоится одна из самых длинных гонок сезона.
Сегодня в итальянском Антхольце состоится индивидуальная гонка в рамах этапа Кубка мира по биатлону, в которой примут участие шесть представительниц Украины, сообщает Федерация биатлона Украины.
Состав сборной Украины (со стартовыми номерами) выглядит следующим образом:
17. Елена Пидгрушная
21. Юлия Журавок
36. Юлия Джима
43. Анастасия Меркушина
77. Валя Семеренко
87. Яна Бондарь
Изначально планировалось, что Елена Пидгрушная пропустит эту гонку и будет готовиться к чемпионату мира. Но в последний момент заболела Ирина Варвинец, поэтому Елена выйдет на старт.
В других сборных также произошли изменения. В гонке не выступят Мириам Гесснер (плохие результаты), Франциска Пройсс (болезнь), Тирил Экхоф (подготовка к ЧМ).
По результатам этой гонки 5 спортсменов не из ТОП25 общего зачета отберутся в масс-старт.
Всего на этапе в Антхольце состоятся шесть гонок - женская и мужская индивидуалки, масс-старты и эстафеты.