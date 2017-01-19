Шесть украинских биатлонисток выйдут на старт индивидуальной гонки этапа КМ в Антхольце

Сегодня в итальянском Антхольце состоится индивидуальная гонка в рамах этапа Кубка мира по биатлону, в которой примут участие шесть представительниц Украины, сообщает Федерация биатлона Украины.

Состав сборной Украины (со стартовыми номерами) выглядит следующим образом:

17. Елена Пидгрушная

21. Юлия Журавок

36. Юлия Джима

43. Анастасия Меркушина

77. Валя Семеренко

87. Яна Бондарь

Изначально планировалось, что Елена Пидгрушная пропустит эту гонку и будет готовиться к чемпионату мира. Но в последний момент заболела Ирина Варвинец, поэтому Елена выйдет на старт.

В других сборных также произошли изменения. В гонке не выступят Мириам Гесснер (плохие результаты), Франциска Пройсс (болезнь), Тирил Экхоф (подготовка к ЧМ).

По результатам этой гонки 5 спортсменов не из ТОП25 общего зачета отберутся в масс-старт.

Всего на этапе в Антхольце состоятся шесть гонок - женская и мужская индивидуалки, масс-старты и эстафеты.