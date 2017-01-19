Долгополов выбыл из борьбы во втором круге Australian Open

В Мельбурне проходят матчи второго круга Открытого чемпионата Австралии, в одном из которых Александр Долгополов встречался с Гаэлем Монфисом и потерпел поражение в четырех сетах, сообщаетофициальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4, 1:6, 6:0.

Украинец не мог нащупать свою игру на протяжении первых двух сетов, колторые Монфис выиграл довольно уверенно. Но, стоило французу расслабится, как Долгополов выиграл третью партию с разгромным счетом 6:1. Это подействовало на игрока Топ-10 мирового рейтинга настолько сильно, что четвертый сет он выиграл всухую - 6:0.

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Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Австралии - первый турнир года из серии "Большого шлема". В 2017-м соревнования в Мельбурне проходя с 16 по 29 января.