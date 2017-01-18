Минмолодьспорта Украины сделает все для защиты прав шашиста Аникеева, министр - ходотайствует о высокой государственной награде для спортсмена

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов встретился с экс-чемпионом мира по шашкам Юрием Аникеевым и обговорил вопрос позорной дисквалификации спортсмена со стороны Международной федерации шашек, сообщается в Facebook Игоря Жданова.

"Хочу подчеркнуть, что Министерство молодежи и спорта Украины, я лично, вся украинская спортивная семья стоит на стороне нашего выдающегося, незаурядного спортсмена. Мы работаем в тесном контакте с Федерацией шашек Украины и делаем все от себя зависящее в этой непростой ситуации. Я горжусь тем, что Юрий Аникеев, несмотря на разнообразные конформистские предложения, которые поступали от российского руководства IDF – не прогнулся, не сломался, не отказался от своих взглядов и личного права надевать на соревнования национальную украинскую одежду, одним из неотъемлемых элементов которого является наша вышиванка. Учитывая выдающиеся спортивные достижения, большую патриотическую сознательность и твердую гражданскую позицию, Министерство молодежи и спорта буду ходатайствовать о награждении Юрия Аникеева высокой государственной наградой", - сообщил Жданов.

Читайте такжеУкраинского чемпиона мира по шашкам Аникеева дисквалифицировали на три года"Я также призываю всех неравнодушных, патриотичных людей, представителей бизнеса, меценатов, юристов - предоставить Юрию Аникєеву финансовую и юридическую помощь. Эта помощь нужна нашему спортсмену на время дисквалификации, а также для отстаивания своих прав в Международном спортивном арбитражном суде в Лозанне. Реалии таковы, что подача и сопровождение иска требует достаточно больших средств, не менее 50 тыс. евро, которых у нашего спортсмена и профильной федерации - нет. А государство не может вмешиваться в этот процесс. Прошу всех, кто хочет оказать необходимую помощь контактировать с Федерацией шашек Украины, которая впоследствии опубликует соответствующие реквизиты", - добавил Жданов.

"Решение российского правления Международной федерации шашек (IDF) о повторной дисквалификации нашего чемпиона мира Юрия Аникеева - теперь уже на 3 года – вызывает отвращение. Это абсолютно незаконное, политическое решение, которое не имеет никакого отношения к элементарным нормам международного спортивного права. Речь идет о личном сведении счетов и политических репрессиях против гражданина Украины Юрия Аникеева за его публичную патриотическую, проукраинскую позицию. Это элемент тотальной гибридной войны, которую Россия ведет против Украины, в том числе, путем использования "карманных" и подконтрольных Кремлю международных спортивных федераций. Ведь не секрет, что руководство Международной федерации шашек (IDF) практически полностью состоит из граждан России. По имеющейся информации – решение о дисквалификации Юрия Аникеева также согласовывалось с кураторами функционеров IDF в российских властных структурах. Это и есть современное лицо России – страны агрессора, террориста, страны которая нарушает права человека и в лучших сталинских традициях закрывает рот всем несогласным", - подытожил министр.

Как сообщал УНИАН, Анікеєв был дисквалифицирован три года, якобы за нарушение этического кодекса IDF.