Названа идеальная песня для спортивных видео

Короткие баскетбольные видео, который публикуются в аккаунте Titanic Hoops и на которые наложили песню Селин Дион «My heart will go on» выглядят намного лучше, сообщает Медуза.

Создатель Titanic Hoops — 28-летний спортивный редактор, который любит баскетбол и фильм «Титаник». По его словам, на создание одного ролика у него уходит не более десяти минут.

«Я думаю, это отличный способ показать баскетбольным фанатам „Титаник“, и наоборот. Это правда идеальное сочетание», — рассказал он.

LeBron James' clutch jumper in game 7 of the 2013 NBA finals helps get his second ring... Set to Titanic music. pic.twitter.com/Gz5U8NPmUn