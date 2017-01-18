Названа идеальная песня для спортивных видео
16:10, 18 января 2017Другое
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Песня Селин Дион «My heart will go on» оказалась наиболее подходящей для нарезок матчей по баскетболу и американскому футболу.
Баскетбол лучше смотрится под песню Селин Дион / Reuters
Короткие баскетбольные видео, который публикуются в аккаунте Titanic Hoops и на которые наложили песню Селин Дион «My heart will go on» выглядят намного лучше, сообщает Медуза.
Создатель Titanic Hoops — 28-летний спортивный редактор, который любит баскетбол и фильм «Титаник». По его словам, на создание одного ролика у него уходит не более десяти минут.
«Я думаю, это отличный способ показать баскетбольным фанатам „Титаник“, и наоборот. Это правда идеальное сочетание», — рассказал он.
LeBron James' clutch jumper in game 7 of the 2013 NBA finals helps get his second ring... Set to Titanic music. pic.twitter.com/Gz5U8NPmUn— Titanic Hoops (@TitanicHoops) July 26, 2016
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