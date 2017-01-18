Названа идеальная песня для спортивных видео

16:10, 18 января 2017
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Песня Селин Дион «My heart will go on» оказалась наиболее подходящей для нарезок матчей по баскетболу и американскому футболу.

Дэвис (в центре) набрал 40 очков в матче с

Короткие баскетбольные видео, который публикуются в аккаунте Titanic Hoops и на которые наложили песню Селин Дион «My heart will go on» выглядят намного лучше, сообщает Медуза.

Создатель Titanic Hoops — 28-летний спортивный редактор, который любит баскетбол и фильм «Титаник». По его словам, на создание одного ролика у него уходит не более десяти минут.

«Я думаю, это отличный способ показать баскетбольным фанатам „Титаник“, и наоборот. Это правда идеальное сочетание», — рассказал он.

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