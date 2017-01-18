Чемпионы Европы по мини-футболу назвали состав на товарищеские матчи с Украиной

Сборная Испании приедет в Киев практически в оптимальном составе.

Главный тренер сборной Испании Хосе Венансио Лопес вызвал 15 игроков на товарищеские матчи против команд Черногории и Украины, сообщает официальный сайт Федерации футбола Испании. Полный состав команды выглядит следующим образом: Вратари: Хуанхо (Барселона Ласса), Карлос Баррон (Пальма Футзал), Фабио (Эль Посо Мурсия) Полевые игроки:Айкардо (Барселона Ласса), Марк Толра (Барселона Ласса), Карлос Ортис (Мовистар Интер), Давид (Рибера Наварра), Бебе (Эль Посо Мурсия), Адольфо (Барселона Ласса), Хоселито (Барселона Ласса), Мигелин (Эль Посо Мурсия), Пола (Мовистар Интер), Хосе Антонио Масиас Перес (Пальма Футзал), Рафа Усин (Магна Гурпеа) и Алекс (Эль Посо Мурсия). Матчи сборных Испании и Украины состоятся 28-29 января в Киеве во Дворце спорта.

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