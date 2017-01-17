Долгополов вышел во второй круг Australian Open, Бондаренко выбывает уже на старте

В Мельбурне состоялись заключительные матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису с участием представителей Украины, в которых Александр Долгополов обыграл Борну Чорича из Хорватии, а Екатерина Бондаренко уступила Каролин Гарсии из Франции, сообщает официальный сайт турнира.

Долгополов в матче с Чоричем уверенно провел первые две партии, позволил сопернику выиграть третью, после чего "дожал" хорвата на тай-брейке четвертой, выиграв дополнительный гейм со счетом 9:7 - 6:3, 6:4, 3:6, 7:6.

Читайте такжеФедерер победил в первом матче после полугодичного перерыва из-за травмыВ свою очередь, Бондаренко, пусть и в борьбе, но уступила представительнице Франции Каролин Гарсия со счетом 6:7(4:7), 4:6.

Как сообщал УНИАН, накануне свой матч первого круга также выиграла Элина Свитолина. В свою очередь, Илья Марченко проиграл сильнейшему теннисисту мира британцу Энди Маррею, а Леся Цуренко - сильнейшей теннисистке мира Анжелик Кербер из Германии. Еще одна украинка Екатерина Козлова уступила Винус Уильямс из США.

Таким образом, по итогам первого круга соревнований борьбу продолжают двое представителей Украины из шести - Свитолина и Долгополов.