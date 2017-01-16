Сборная Украины на чемпионате Европы по биатлону будет представлена лидерами

19:59, 16 января 2017
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Состав команды будет приближен к оптимальному.

Юлия Джима завоевала медаль первого в истории супермикста / biathlon.com.ua

Сборная Украины по биатлону огласила состав на Чемпионат Европы, который пройдет в конце января, сообщает официальный сайт ФБУ.

На третьем по значимости ежегодном турнире после чемпионата мира и Кубка мира нашу страну представят практически все сильнейшие гонщики, за небольшим исключением.

Состав команды выглядит следующим образом:

Женщины - Юлия Джима, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок и Яна Бондарь.

Мужчины - Александр Жирный, Виталий Кильчицкий, Владимир Семаков, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.

 Чемпионат Европы пройдет с 25-го по 29-е января в польских Душниках-Здруй.

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