Сборная Украины на чемпионате Европы по биатлону будет представлена лидерами
19:59, 16 января 2017Другое
391
Состав команды будет приближен к оптимальному.
Олимпийская чемпионка Джима примет участие в чемпионате Европы / biathlon.com.ua
Сборная Украины по биатлону огласила состав на Чемпионат Европы, который пройдет в конце января, сообщает официальный сайт ФБУ.
На третьем по значимости ежегодном турнире после чемпионата мира и Кубка мира нашу страну представят практически все сильнейшие гонщики, за небольшим исключением.
Состав команды выглядит следующим образом:
Женщины - Юлия Джима, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок и Яна Бондарь.
Мужчины - Александр Жирный, Виталий Кильчицкий, Владимир Семаков, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.
Чемпионат Европы пройдет с 25-го по 29-е января в польских Душниках-Здруй.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter