Федерер победил в первом матче после полугодичного перерыва из-за травмы

В Мельбурне завершился матч первого круга Australian Open-2017 в мужском одиночном разряде, в котором экс-первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер обыграл Юргена Мельтцера из Австрии, сообщает официальный сайт турнира.

Матч закончился со счетом 7:5, 3:6, 6:2, 6:2 в пользу титулованного швейцарца.

Федерер испытывал проблемы в первом сете, где проигрывал 4:2, но смел не только сравнять счет, а и переломить ход игры в свою пользу в концовке - 7:5. Затем он проиграл вторую партию (3:6), но не позволил сопернику развить успех во второй половине матча, уверенно выиграв третью и четвертую партии.

Читайте такжеAustralian Open: Свитолина выиграла, Цуренко и Марченко проиграли первым ракеткам мираШвейцарский теннисист провел первый официальный матч после Уимблдона-2016, где он травмировал колено и на полгода выбыл из строя.

Федерер - 17-кратный победитель турниров "Большого шлема". В Мельбурне он выиграл 4 титула, в Париже - 1, Уимблдоне - 7 и Нью-Йорке - 5. Олимпийский чемпион Пекина-2008 в парном разряде (со Станисласом Вавринкой). По мнению многих аналитиков швейцарец является лучшим теннисистом в мировой истории.

На данный момент занимает 17-е место в мировом рейтинге.