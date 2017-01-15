Украинские биатлонистки не попали в Топ-10 гонки преследования этапа КМ по биатлону

В Рупольдинге (Германия) завершилась последняя гонка этапа Кубка мира по биатлону - женская гонка преследования, где украинские биатлонистки остались вне пределов десятки сильнейших, сообщает официальный сайт соревнований.

Лучшей из наших оказалась Ирина Варвинец, которая сумела с 52-го места по итогам спринта переместится на 20-ю строчку - 0 промахов и отставание от победительницы в 2 минуты 46,1 секунды.

Анастасия Меркушина, как и в спринте, финишировала на 23-м месте (3 промаха, 3 минуты 01,5 секунды отставания), Валентина Семеренко с 30-го места поднялась на 28-е (2, 3:23,4), Юлия Джима провалила гонку опустившись с 11-го места на 48-е (8, 4:28,8).

Фминишировавшая в спринте на 41-м месте Елена Пидгрушная не вышла на старт гонки преследования.

Победу в гонке одержала Кайса Маккарайнен из Финляндии, подтвердившая свой успех в спринте (1 промах). Она преодолела дистанцию за 30 минут 58 секунд ровно. Второе место, как и в спринте, завоевала Габриэла Коукалова из Чехии, а в борьбе за третье-четвертое места Мари Дорен-Абер Франция обогнала Лауру Дальмайер. Спортсменки поменялись в итоговой таблице по сравнению со спринтом на 3-4 местах.