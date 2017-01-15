Пидручный не сумел сохранить место в Топ-10 гонки преследования этапа КМ по биатлону

В Рупольдинге (Германия) завершилась мужская гонка преследования в рамках этапа убка мира по биатлону, где украинец Дмитрий Пидручный не смог сохранить место в десятке сильнейших по итогам спринта, опустившись на 18-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Пидручный по итогам спринтерской гонки уходил со старта 7-м неплохими перспективами. Но, на огневых рубежах наш спортсмен допустил три промаха и на финиш пришел 18-м, с отставанием от победителя гонки в 1 минуту 08,9 секунды.

Артем Прима поднялся с 35-го на 27-е место, допустив 1 промах и отстав от победителя на 1 минуту 34,7 секунды. Сергей Семенов также улучшил свою позицию - с 48-го на 46-е место - 4 промаха, 3 минуты 56,5 секунды отставания.

Виталий Кильчицкий, который в спринте занял 47-е место, сегодня на старт не вышел.

Победу в гонке оджержал Мартен Фуркад, преодолевший дистанцию за 33 минуты 57,5 секунды (3 промаха). Второе место у Эмиля Хегле Свендсена из Норвегии - 18,3 секунды отставания (0), третье - у Михала Крчмара из Чехии 19,5 секунды (0).

Этап КМ по биатлону в Рупольдинге завершится в воскресенье вечером гонкой преследования у женщин, где выступят пять представительниц Украины.