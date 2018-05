Международный союз биатлонистов 21 января проведет внеочередное экстренное заседание

21 января Международный союз биатлонистов (IBU) проведет внеочередное экстренное заседание исполнительного комитета.

Оно состоится в итальянском Антхольце, где именно пройдет шестой этап Кубка мира.

Отмечается, что на заседании будут приняты решения относительно отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Макларен предоставил вторую часть доклада о допинге в России, в котором обвинил более тысячи российских спортсменов в приеме запрещенных препаратов.

Речь шла только о представителях зимних видов спорта. По рекомендации WADA в России уже отменили проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи в феврале-марте 2017-го года.

Под угрозой проведение еще ряда соревнований по зимним видам спорта.

An extraordinary Executive Board meeting on the McLaren report will take place in Antholz (ITA) on Saturday, 21st of January.