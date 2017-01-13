Международный союз биатлонистов 21 января проведет внеочередное экстренное заседание
Международный союз биатлонистов (IBU) примет решение относительно информации с доклада Макларена.
21 января Международный союз биатлонистов (IBU) проведет внеочередное экстренное заседание исполнительного комитета.
Оно состоится в итальянском Антхольце, где именно пройдет шестой этап Кубка мира.
Отмечается, что на заседании будут приняты решения относительно отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.
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Как сообщал УНИАН, 9 декабря Макларен предоставил вторую часть доклада о допинге в России, в котором обвинил более тысячи российских спортсменов в приеме запрещенных препаратов.
Речь шла только о представителях зимних видов спорта. По рекомендации WADA в России уже отменили проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи в феврале-марте 2017-го года.
Под угрозой проведение еще ряда соревнований по зимним видам спорта.
An extraordinary Executive Board meeting on the McLaren report will take place in Antholz (ITA) on Saturday, 21st of January.— IBU (@biathlonworld) January 13, 2017