Кубок мира по паралимпийским лыжным гонкам на Львовщине (фоторепортаж)

На базе Западного реабилитационно-спортивного центра Национального комитета спорта инвалидов Украины в Яворове на Львовщине стартовал Кубок мира-2017 Международного паралимпийского комитета по лыжным гонкам и биатлону.

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«Чрезвычайно приятное и торжественное событие происходит сегодня в Украине! Впервые в истории паралимпийского и олимпийского спорта наше государство принимает этап Кубка мира Международного паралимпийского комитета по лыжным гонкам и биатлону. 19 стран мира принимают участие в этом мероприятии», - сказал вице-премьер Павел Розенко, выступая на открытии 12 января.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, Розенко отметил, что Кубок мира является одним из ключевых мероприятий на пути подготовки команд и квалификации спортсменов на зимние ХІІ Паралимпийские игры 2018 года, которые состоятся в Пхенчхане в Южной Корее.