Цуренко отказалась от полуфинального поединка теннисного турнира в Хобарте

"К сожалению, я не могу сыграть в полуфинале. Я очень расстроена, потому что все еще не чувствую себя хорошо (Леся не вышла на свой стартовый матч на Премьере в Брисбене на первой неделе сезона). И с каждым матчем, чем больше я играю, тем хуже мне становится. Поэтому я вынуждена сняться с полуфинала. Я очень надеюсь, что скоро все наладится. Я приму лекарства и надеюсь, что в Мельбурне буду чувствовать себя лучше", - сказала Цуренко, передает Большой теннис Украины.

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В полуфинале она должна была сыграть с румынкой Никулеску. Теперь та проходит в финал на отказе соперницы.

"Мне жаль, что так случилось. Но она должна быть в форме к Australian Open. У нас мог бы получится тяжелый матч, поэтому я желаю Лесе всего наилучшего и быть здоровой", - сказала Никулеску.

Соперница румынки по финальному противостоянию определится в матче Элисе Мертенс (Бельгия) - Яна Фетт (Хорватия).

По результатам жеребьевки предстоящего Открытого чемпионата Австралии уже в первом круге турнира Леся Цуренко сыграет с действующей чемпионкой Анжелик Кербер (Германия).