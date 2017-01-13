Порошенко открыл корпус спортивной школы по фехтованию в Николаеве (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия приняли участие председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко и лидер женской команды Украины по фехтованию Ольга Харлан.

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«Приятно, что начало 2017 года символизирует новые начинания и стремление к переменам, дарит многообещающие перспективы. Очень рад возможности поздравить вас (физкультурно-спортивную общественность) с праздниками в этом зале», - сказал президент.

«Я думаю, что это лучший фехтовальный зал в Украине, возможно, не только в Украине. Я думаю, что это прочный фундамент возрождения и развития нашей фехтовальной школы», - добавил глава государства.

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По словам Порошенко, новый спортивный корпус является прочным фундаментом возрождения и развития украинской фехтовальной школы. «Пусть этот современный спортивный объект станет гордостью каждого гражданина города Николаева. Верю, здесь будут расти будущие звезды», - сказал глава государства.