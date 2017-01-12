Женская и мужская сборные Украины по волейболу узнали соперников по Европейской лиге
23:40, 12 января 2017Другое
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Команды впервые сыграют в этом турнире.
Украинские команды впервые примут участие в Европейской лиге / cev.lu
В Люксембурге состоялась жеребьевка группового этапа Европейской лиги по волейболу, где, в астности, своих соперников узнали сборные Украины, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.
В мужском турнире сборная Украины попала в Группу В, где сыграет с командами Дании, Венгрии и Израиля.
В женских соревнованиях украинки, также в Группе В, сырают с командами Франции, Черногории и Грузии.
Соревнования состоятся в июне 2017 года.
Европейская лига - соревнования для "второго эшелона" команд континента, которые не входят в волейбольную элиту. Сильнейшие команды континента сражаются с ведущими сборными в Мировой лиге.
Сборные Украины впервые примут участие в турнире.
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