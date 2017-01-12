Цуренко вышла в полуфинал теннисного турнира в Хобарте

В австралийском Хобарте завершился матч 1/4 финала теннисного турнира серии WTA, в котором украинка Леся Цуренко обыграла в трех партиях американку Шелби Роджерс и вышла в полуфинал, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша спортсменка выиграла со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 23 минуты.

Американка получила преимущество после первого сета, который выиграла за 50 минут со счетом 6:4. Во второй партии равенство на корте было до счета 4:4, пока Цуренко не сделала брейк на подаче соперницы, а потом выиграла и свой гейм.

Читайте такжеЦуренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в ХобартеПеред началом решающей третьей партии Роджерс взяла медицинский тайм-аут, но это не позволило ей полностью вернуться в игру и контролировать ее ход. Пять двойных ошибок в конечном тоге, больно ударили по амбициям американки и позволили нашей спортсменке уверенно выиграть сет и матч целиком - 6:3.

- Шелби забивала виннеры и играла агрессивно, что и заставляло меня переживать, - отметила Цуренко во время блиц-интервью после матча. - Я подумала, что нужно просто расслабиться и делать свою работу. Дальше я стала чувствовать, что заиграла более глубоко и это было моим ключом победе. Ведь все мячи, которые были короче, она сразу забивала. В конце мне также удалось лучше подавать. Что касается предстоящего полуфинала, то я, как и вчера, посмотрю игру соперниц. Как буду восстанавливаться? Нужно сделать массаж, растяжку, просто отдохнуть не только физически, но и в психологическом плане.

Как сообщал УНИАН, турнир в Хобарте (Австралия) проходит с 8 по 14 января.