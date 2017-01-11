Мужская сборная Украины вошла в четверку сильнейших в эстафете этапа Кубка мира по биатлону

В немецком Рупольдинге завершилась мужская эстафетная гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону, где сборная Украины заняла 4-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша четверка отстала ровно на 28 секунд от победителей соревнований, но всего на 4,5 секунды от финишировавшей на 3-м месте команды Германии.

Украинцы выступали в составе Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Виталий Кильчицкий.

Читайте такжеУкраинец совершил сумасшедший рывок на Кубке мира по биатлонуВыступая без одного из лидеров Дмитрия Пидручного украинцы, тем не менее, сумели навязать борьбу соперникам, ни разу по ходу дистанции не выпадали из Топ-10 а на последнем этапе "темная лошадка" Кильчицкий, сумел перейти с 7-го места на старте этапа, сразу на 4-е.

Победу в гонке одержала сборная Норвегии с результатом 1 час 13 минут 40,7 секунды. Всего на 5,1 секунды отстала сборная России, которая лидировала по ходу большей части дистанции. Немцы отстали от победителей на 23,5 секунды.

Этап КМ в Германии продолжится в четверг женской эстафетой. В пятницу-субботу состоятся мужская и женская спринтерские гонки, а в воскресенье - две гонки преследования.