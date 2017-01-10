19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований

19 национальных антидопинговых организаций потребовали отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований и лиши страну права проведения международных турниров, сообщает в своем Twitter журналист ВВС Дэн Роан.

Требование выдвинуто по результатам доклада независимой комиссии WADA под руководством канадского юриста Ричарда Макларена.

Читайте такжеCборная России избежала дисквалификации с международных соревнований по биатлону«В связи с появлением новых неопровержимых доказательств существования государственной системы сокрытия допинга в России по результатам расследования Макларена руководство призывает отстранить страну от участия во всех международных соревнованиях, пока спорт и антидопинговая система в России не станет отвечать требованиям WADA. Также руководство просит перенести все запланированные на территории России соревнования и установить мораторий на проведение других турниров в стране»,, — отмечается в заявлении NADO.

Как сообщал УНИАН, более тысячи российских спортсменов уличили в махинациях с допингом. Позднее ряд российских представителей зимних видов спорта, как действующих спортсменов, так и завершивших карьеру, были временно дисквалифицированы до окончания разбирательства по делу с махинациями допинг-проб.