Российская теннисистка Шарапова вернется на корт после дисквалификации из-за допинга

Российская теннисистка Мария Шарапова, ранее дисквалифициованная за употребление допинга, проведет первый матч после окончания срока дисквалификации 26 апреля на турнире в немецком Штуттгарте Porsche Tennis Grand Prix сообщается на официальном сайте турнира.

Турнир в Штуттганте состоится с 22 по 30 апреля. В турнире примет участие сильейшая теннисистка мира на данный момент первый номер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Анжелика Кербер из Германии.

«Я счастлива, что мой первый матч состоится на одном из моих любимых турниров. Не могу дождаться, чтобы увидеть своих фанатов и вернуться к любимому делу», — рассказала Шарапова.

Экс-первая ракетка мира, победительница пяти турниров серии "Большого шлема" и обладатель серебряной медали Игр-2012 в Лондоне 29-летняя Шарапова была обвинена в применении допинга (мельдония) в 2016-м году. Спортсменка полностью признала свою вину. Сначала Спортивный арбитражный суд приговорил Шарапову к двум годам дисквалификации. Позже срок дисквалификации был сокращен до 15 месяцев.