В Великобритании выступили с инициативой отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2018

Такое мнение озвучил глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти.

Об этом сообщает "Громадське", ссылаясь на BBC.

«Да, я думаю, что российские спортсмены должны быть отстранены от Олимпиады. Их должны были отстранить от Олимпиады еще летом 2016 года. Считаю, что Паралимпийский комитет поступил правильно, отстранив Россию. Международный олимпийский комитет же все испортил», – сказал он.

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По его словам, Россия допустила вопиющие нарушения с допингом, что негативно сказывается на имидже всего спорта.

«В этом вопросе очень много политики, что является проблемой. Это очень важно, потому что есть риск потерять доверие болельщиков. Если они не будут приходить, тогда в чем смысл спорта? Это унижает весь спорт. Главное, что нужно сделать, – это заставить Россию вернуться в рамки правил. На это уйдет много времени и усилий», – считает Кенворти.

Как сообщал УНИАН, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах анонсировал в своем новогоднем обращении в пятницу, 30 декабря, новые санкции против России. Он также рассказал о тех мерах, которые будут принимать по результатам доклада Макларена о применении допинга в РФ. Сам доклад он назвал шокирующим.