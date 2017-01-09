Цуренко открыла сезон победой в первом раунде турнира в Австралии

Об этом сообщает ТСН.

В первом круге соревнований наша спортсменка обыграла представительницу Испании Сильвию Солер-Эспиносу – 6:2, 6:3.

На эту побуду Леся потратила 1 час и 10 минут. Следующей соперницей Цуренко будет Юханна Ларссон.

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Шведка в предыдущем поединке расправилась с представительницей Чехии Каролиной Плишковой. Напомним, ранее украинка Элина Свитолина добралась до полуфинала турнира в Брисбене.