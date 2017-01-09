Цуренко открыла сезон победой в первом раунде турнира в Австралии
10:22, 09 января 2017Другое
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Украинская теннисистка Леся Цуренко смогла пробиться в 1/8 финала турнира в Хобарте (Австралия).
В первом круге соревнований наша спортсменка обыграла представительницу Испании / btu.org.ua
Об этом сообщает ТСН.
В первом круге соревнований наша спортсменка обыграла представительницу Испании Сильвию Солер-Эспиносу – 6:2, 6:3.
На эту побуду Леся потратила 1 час и 10 минут. Следующей соперницей Цуренко будет Юханна Ларссон.
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Шведка в предыдущем поединке расправилась с представительницей Чехии Каролиной Плишковой. Напомним, ранее украинка Элина Свитолина добралась до полуфинала турнира в Брисбене.
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