Цуренко открыла сезон победой в первом раунде турнира в Австралии

10:22, 09 января 2017
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Украинская теннисистка Леся Цуренко смогла пробиться в 1/8 финала турнира в Хобарте (Австралия).

Цуренко впервые сыграет в 1/8 финала Открытого чемпионата США / btu.org.ua

Об этом сообщает ТСН.

В первом круге соревнований наша спортсменка обыграла представительницу Испании Сильвию Солер-Эспиносу – 6:2, 6:3.

На эту побуду Леся потратила 1 час и 10 минут. Следующей соперницей Цуренко будет Юханна Ларссон.

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Шведка в предыдущем поединке расправилась с представительницей Чехии Каролиной Плишковой. Напомним, ранее украинка Элина Свитолина добралась до полуфинала турнира в Брисбене

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