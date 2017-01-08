Международный союз биатлонистов лишил Россию права провести этап Кубка мира

Восьмой этап Кубка мира по биатлону пройдет в финском Контиолахти.

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Об этом сообщается на сайте международного союза биатлонистов, передает Champion.

"Международный союз биатлонистов выбрал новое место для проведения восьмого этапа Кубка мира. Соревнования пройдут в Контиолахти (Финляндия) с 6 по 12 марта 2017 года", - говорится в сообщении.

Напомним, что изначально соревнования должны были пройти в Тюмени, но были перенесены после доклада Макларена о допинге в российском спорте.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет принял решение продлить санкции в отношении России, введенные из-за допингового скандала.