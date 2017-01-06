Свитолина не смогла пройти в финал теннисного турнира в Брисбене, но покидает его с рекордом
Украинская теннисистка Элина Свитолина остановилась в полуфинале турнира в Брисбене, Австралия.
После триумфальной победы над первой ракеткой мира Ангелик Кербер украинка уступила в полуфинале чешке Каролине Плишковой со счетом 2:6, 4:6, передает Проспорт.
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Поединок продолжался 1 час 4 минуты. На счету украинки 1 эйс и 6 двойных ошибок.
В понедельник Свитолина установит новый личный и национальный рекорд в одиночном рейтинге WTA - она стала 13-й.
В финале Плишкова встретится с Ализе Корне.
Как сообщал УНИАН, 5 января в Брисбене (Австралия) завершился четвертьфинальный матч теннисного турнира серии WTA Premier, в котором украинка Элина Свитолина (14-й номер мирового рейтинга) обыграла сильнейшую теннисистку мира Анжелику Кербер из Германии.
.@KaPliskova downs Svitolina 6-2, 6-4!— WTA (@WTA) January 6, 2017
Sets up a @BrisbaneTennis Final meeting against @alizecornet! pic.twitter.com/31OpuGMuGO