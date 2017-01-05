Во Франции 105-летний велосипедист установил новый мировой рекорд

Об этом сообщает Abc news.

Рекорд был установлен на велодроме в Сен-Кентен-ан-Ивелин. Бывший спасатель смог за час проехать 92 круга, что составляет 22,5 километров.

Робер Маршан родился в 1911 году на севере Франции. Профессионально он начал заниматься велоспортом только после выхода на пенсию в возрасте 67 лет.

Ранее он устанавливал рекорды в возрасте 100 и 102 лет.

Читайте такжеВелосипедист Гривко стал победителем французского Тура Средиземноморья

Как сообщал УНИАН, осенью 2014 года 32-летний Франсуа Жисси, который самостоятельно сконструировал реактивный байк, установил рекорд скорости. До старта велосипедист он ехал привычным способом перемещения, крутя педали. По команде он запустили ракетный мини-двигатель, работающий с помощью баллона со сжиженным газом. В результате скорость 333 км/час байк набрал за 4,8 секунды, преодолев всего 250 м от стартовой линии.