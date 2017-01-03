Долгополов проиграл Надалю на теннисном турнире в Брисбене

В Брисбене (Австралия) завершился матч теннисного турнира ATP 250 Brisbane International, в котором Александр Долгополов встречался со знаменитым испанцем Рафаэлем Надалем и уступил сопернику в двух сетах, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 3:6, 3:6.

Бывший первый номер мирового рейтинга Надаль достаточно легко и уверенно обыграл соперника, не испытав проблем ни в первой, ни во второй партиях.

Читайте такжеСвитолина обыграла американку Роджерс во втором круге теннисного турнира в БрисбенеТаким образом, турнир покинул единственный представитель Украины в мужском одиночном разряде. В проходящем параллельно здесь же турнире среди женщин борьбу продолжает Элина Свитолина, которая вышла в третий круг соревнований.

Как сообщал УНИАН, турнир в Брисбене (Австралия), проходит с 1 по 7 января.