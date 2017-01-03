Свитолина обыграла американку Роджерс во втором круге теннисного турнира в Брисбене

В Брисбене (Австралия) завершился матч второго раунда теннисного турнира WTA, в котором украинка Элина Свитолина обыграла Шелби Роджерс из США, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился с счетом 7:5, 2:6, 7:5.

Посеянная организаторами под 6-м номером на соревнованиях украинка с трудом одолела соперницу в первой партии, где только при счете 5:5 Свитолина сумела выиграть два гейма подряд и сделать лишний брейк - 7:5.

Читайте такжеСвитолина обыграла олимпийскую чемпионку в первом круге турнира в Брисбене Самой легкой в этом матче казалась вторая партия, где преимущество Роджерс составили солидные 6:2. Тем не менее, в третьем сете украинка вновь сумела навяхать сопернице борьбу и выиграла точь-в-точь по сценарию первого - 7:5.

В четвертьфинале украинка встретится с победителем пары Ангелик Кербер (Германия) - Эшли Барти (Австралия), чей матч состоится в среду, 4 января.

Как сообщал УНИАН, Brisbane International Premier проходит в Брисбене (Австралия) с 1 по 7 января. Призовой фонд турнира составлет $890 тысяч.