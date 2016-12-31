Российские фигуристы могут быть лишены медалей Игр-2014 из-за допингового скандала

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова может быть лишена золотой медали из-за манипуляции с допинг-пробами, сообщает Чемпион со ссылкой на итальянскую La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, фамилия спортсменки упоминается в докладе Ричарда Макларена среди российских чемпионов и призеров Игр, чьи пробы могли быть раскрыты.

"Еще слишком рано давать какие-либо комментарии. Но думаю, что для тех, кто хочет видеть спорт чистым, любое подобное подозрение является разочарованием", - цитирует издание бронзового призера Игр в Сочи итальянку Каролину Костнер.

Также в статье между прочим упомянуты Татьяна Волосожар и Ксения Столбова, что ставит под сомнение золото россиян в командном турнире.