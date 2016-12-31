Допинговый скандал: президент МОК анонсировал новые санкции против России

По его словам, ответ МОК подготовят две специально созданные комиссии, которые предоставят право высказаться всем сторонам, пишет Deutsche Welle. "После этого МОК примет ответные меры и введет санкции", - пообещал Бах.

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Работа Ричарда Макларена продолжится и будет расширена, ведь сначала он не имел полномочий на проверку всех проб российских спортсменов, пообещал Бах. По словам президента МОК, теперь повторно проверят все 254 пробы российских спортсменов, взятые на Олимпиаде в Сочи 2014 года, а также все пробы российских атлетов, которые принимали участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Согласно второй части доклада Макларена о допинге в России, представленной 9 декабря, более тысячи российских спортсменов и спортсменок в 30 видах спорта были причастны к манипуляциям с положительными допинг-пробами.