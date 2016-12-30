Украинка Музычук стала чемпионкой мира по шахматам в блице

В Дохе (Катар) завершился чемпионат мира по шахматному блицу, где победу одержала украинка Анна Музычук, сообщает официальный сайт соревнований.

По итогам 17-ти туров на счету нашей спортсменки 13 баллов. Украинка опередила занявших 2-3 места россиянок Валентину Гунину и Екатерину Лагно на пол-балла каждую - по 12,5.

Читайте такжеИванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматамНа счету украинки за два дня соревнований 10 побед при 6 ничьих и 1 поражении.

Другие украинки оказались за пределами десятки сильнейших. Инна Гапоненко заняла 12-е место, Наталь Жукова - 14-е, Анна Ушенина - 21-е.

Как сообщал УНИАН, ранее завершился чемпионат мира по быстрым шахматам, где победу также одержала Анна Музычук.